وفاة مشجع بعد نوبة صرع خلال مباراة فنلندا وبولندا

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ذكرت شرطة مدينة هلسنكي إن مشجع كرة قدم احتاج لعلاج طارئ خلال مباراة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بين فنلندا وبولندا، قد فارق الحياة.

ووفقا لبيان من الشرطة مساء الأربعاء، فإن المشجع أُصيب بنوبة صرع خلال المباراة التي أقيمت أمس الأول الثلاثاء، وتوفي في اليوم التالي.

وأعرب الاتحاد الفنلندي لكرة القدم ومدرب المنتخب عن تعازيهما لعائلته.

ولم تصدر الشرطة أو الاتحاد أي تفاصيل إضافية. ولم يتضح حتى جنس المشجع.

وانهار المشجع في ملعب هلسنكي الأولمبي وتوقفت المباراة في الدقيقة 73 بينما كان المشجع يتلقى العلاج قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

وفاز منتخب فنلندا بالمباراة 2 / 1 والتي تم استئنافها بعد حوالي 40 دقيقة.

وتوفى مشجع يوم الأحد الماضي أثناء مباراة نهائي دوري أمم أوروبا بين البرتغال وإسبانيا في مدينة ميونخ.

وذكرت الشرطة أن رجلا سقط من الطابق الثاني للمدرج الرئيسي في ملعب أليانز أرينا إلى الطابق السفلي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.