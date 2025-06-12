 النقد الفلسطينية: قطع العلاقات المصرفية مع بنوك فلسطين ينذر بوقف توريد السلع الأساسية للسوق - بوابة الشروق
الخميس 12 يونيو 2025 7:02 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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النقد الفلسطينية: قطع العلاقات المصرفية مع بنوك فلسطين ينذر بوقف توريد السلع الأساسية للسوق

علم فلسطين
علم فلسطين
وفا
نشر في: الخميس 12 يونيو 2025 - 6:54 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يونيو 2025 - 6:54 ص

حذرت سلطة النقد الفلسطينية من أن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية المراسلة مع البنوك الفلسطينية، ينذر بوقف توريد السلع الأساسية للسوق الفلسطيني.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنها تعمل منذ فترة مع المستوى السياسي وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة لضمان عمليات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، وعلى رأسها المواد الغذائية والكهرباء والماء والمحروقات، علما بأن المصارف الفلسطينية تعمل كوسيط مالي، في تنفيذ عملية شراء تلك السلع والخدمات.

وأكدت أن أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني محفوظة بأمان، والمصارف تتمتع بملاءة مالية عالية وفقا للمعايير الدولية ذات العلاقة.

وشددت على أن الجهاز المصرفي الفلسطيني سيبقى متصلا بالعالم الخارجي، من خلال شبكة واسعة من البنوك حول العالم ويقدم الخدمات للمواطنين محليا وعالميا.


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