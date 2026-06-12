حارس جنوب أفريقيا: تعلمنا الدرس أمام المكسيك وسنكون أفضل

أكد رونين ويليامز، حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا، أن فريقه اكتسب خبرة مهمة رغم الخسارة أمام المكسيك في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن منتخب بلاده سيواصل القتال خلال المباريات المقبلة.

وخسر منتخب جنوب أفريقيا أمام المكسيك بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وقال ويليامز في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "إذا ارتكبت أخطاءً في هذا المستوى، فستتم معاقبتك عليها على الفور".

وأضاف: "أهم ما خرجنا به من المباراة أننا أدركنا حجم التحدي الذي نواجهه، لأننا لسنا معتادين على خوض مثل هذه المنافسات".

وتابع حارس مرمى صنداونز: "لم نشارك في كأس العالم منذ فترة طويلة، ورغم الخسارة واصلنا القتال حتى النهاية، ولم نمنح المنافس فرصًا كثيرة في الدقائق الأخيرة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "سنحت لنا بعض الفرص الجيدة أيضًا، وسنواصل القتال والتطور كفريق، وسنظهر بصورة أفضل في المباريات المقبلة".