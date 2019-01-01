مسؤول كوري جنوبي: واشنطن تقترح عقد محادثات مع سول وطوكيو بشأن الخلاف التجاري القائم بينهما

أعلن نائب رئيس مكتب الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي كيم هيون-جونج، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة اقترحت عقد محادثات ثلاثية رفيعة المستوى مع كوريا الجنوبية واليابان لحل خلاف تجاري متزايد بينهما، لكن طوكيو لم ترد بعد.

وأكد كيم - في تصريح له أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - حرص سول وواشنطن على عقد اجتماع لمناقشة الإجراءات اليابانية الأخيرة الخاصة بقيود التصدير ضد كوريا الجنوبية، جاء ذلك خلال زيارته الراهنة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار، بعد لقائه بمسؤولي البيت الأبيض وأعضاء الكونجرس، إلى أن بلاده تسعى إلى التوصل لحل بناء، لكن الجانب الياباني لم يستجب بعد، على حد قوله.

يُذكر أن اليابان شددت من القيود المفروضة على صادراتها إلى سول كإجراء انتقامي ضد حكم قضائي أصدرته محكمة في كوريا الجنوبية يقضي بتقديم الشركات اليابانية تعويضات لضحايا العمل القسري أثناء فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.

من جانبها، أثارت كوريا الجنوبية القضية في منظمة التجارة العالمية، كما سعت إلى توضيح الآثار الضارة لهذه الخطوة ليس فقط على الاقتصاد الكوري الجنوبي ولكن أيضًا على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي.