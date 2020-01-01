عميد زراعة عين شمس: 70 طالبا في اللجنة الامتحانية الواحدة لسنوات التخرج

انطلقت امتحانات سنوات التخرج بكلية الزراعة جامعة عين شمس، اليوم السبت، حيث عقدت أولى لجان امتحاناتها للفرقة الرابعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتفقد الدكتور أحمد جلال عميد الكلية، لجان الامتحانات، مؤكدا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتى تضمن سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار إلى أنه تم قياس درجات الحرارة بجهاز الأشعة تحت الحمراء والذى يمكن من قياس درجات الحرارة عن بعد، إلى جانب تنظيم اللجان بما يضمن التباعد بين الطلاب بما لا يقل عن ١٨٠ سم بين كل طالب وآخر وبحيث يتواجد ٧٠ طالبا داخل المدرج الذى يستوعب ٤٠٠ طالب.

وأضاف أنه تم تشكيل 5 لجان فى الفترة الواحدة وإجراء الامتحانات على فترتين بحث لا يزيد عدد الطلاب الممتحنين خلال الفترة الواحدة عن ٢٥٠ طالبا وطالبة، كما تم تخصيص ساعتين فاصل بين الفترة الصباحية والمسائية لخروج الطلاب دون تزاحم وتعقيم كافة اللجان والممرات.