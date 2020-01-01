تلقي 11 طلبا للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية

واصلت لجنة تلقي أوراق الترشح لخوض سباق انتخابات مجلس الشيوخ، في الإسكندرية، اليوم الأحد، استقبال الراغبين في الترشح لتقديم طلباتهم، بدء من الساعة 9 من صباحًا، على أن يستمر ذلك حتى السبت المقبل، واستقبلت اللجنة 2 طلب خلال أول 3 ساعات، ليرتفع العدد، لليوم الثاني على التوالي لـ11 مرشحًا.

والمتقدمين هما: عمر نبيل إسماعيل، عن حزب الإصلاح والنهضة، وعبد العزيز عبده عبد العزيز أحمد، مُستقل، والاثنين مرشحين على المقاعد الفردية.

ويأتي ذلك تحت إشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لدرء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين المرشحين والموظفين، مع عدم السماح لأي مواطن بدخول المحكمة دون الالتزام بارتداء الكمامة.

ووضعت قوات الأمن في الإسكندرية، سياج حديدي تأميني داخل وخارج المحكمة، خاصة أمام أبواب قاعة تلقي الطلبات لتنظيم عملية الدخول وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وعند دخول المرشح للقاعة، بعد توزيع الأرقام التسلسلية عليهم للدخول طبقا للدور، يتسلَم شهادة قيد "طلب" يقوم فيه بإبداء الرغبة بالترشح للانتخابات، من خلال ملأ بياناته الخاصة، ورصدت الشروق تشاور بعض المُتقدمين عند كتابة البيانات، كمشهد مراجعة طلاب الثانوية العامة قبل دخول لجنة الامتحانات.

واستقبلت اللجنة في اليوم الأول، 9 طلبات برغبة في الترشح على مقاعد الفردي، عبارة عن "6 لحزب مستقبل وطن، و3 لأحزاب الشعب الجمهوري، والنور، والغد" بالإضافة لسحب 60 طلبًا؛ بإبداء الرغبة في الترشح للانتخابات ارتفعوا اليوم لـ75 طلبًا.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ، مقررًا لها أن تُجرى خارج البلاد، يومي الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس المقبل، وداخل مصر، يومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس المقبل.