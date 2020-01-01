إبراهيميوفيتش يقود هجوم ميلان لمواجهة نابولي في الدوري الإيطالي

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أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة نابولي، مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي، قبل مباراة اليوم، المركز السادس برصيد 51 نقطة، فيما يحتل ميلان المركز السابع برصيد 49 نقطة.

ويدخل نابولي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أندريا كونتي، سيمون كاير، أليسيو رومانيولي وثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فرانك كيسي، إسماعيل بن ناصر، لوكاس باكيتا.

الهجوم: هاكان تشالهان أوغلو، أنتي ريبيتش وزلاتان إبراهيموفيتش