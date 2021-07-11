مصرع طالب وإصابة صديقه دهستهما سيارة نقل بالدقهلية

لقي طالب مصرعه وأصيب صديقه بعدما دهستهما سيارة نقل بشارع الجلاء بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وذلك أثناء دخول سيارة نقل بمقطورة إلى مضرب أرز " القاضي " في شارع الجلاء بسرعة كبيرة خلال تحرك الطالبين على دراجة نارية فسقطا أسفل عجلاتها.
وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث في شارع الجلاء بمدينة المنصورة أسفر عن مصرع طالب في الحال وإصابة آخر إصابات خطيرة.
انتقل ضباط قسم أول المنصورة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة الشاب "يحيى بلاط" وإصابة صديقه "سعد أنور"، والذي نقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، فيما نقلت سيارة إسعاف المتوفي إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين أنه أثناء دخول سيارة نقل ثقيل تحمل مقطورتها أرقام "ر ج ط 1896" صدمت الشابين أثناء استقلالهما دراجة نارية تحمل أرقام "د س ن 6517 ".
وأكد شهود العيان أن السيارة النقل الثقيل كانت تدخل الدوران بسرعة كبيرة فدهست الشابين أثناء استقلالهما الدراجة النارية ووقعا تحت عجلاتها، ولما شعر سائق السيارة بالحادث، هرب بالسيارة إلى داخل المضرب من شارع الجلاء ثم قام بالخروج من المضرب من بوابة شارع السلخانة وترك السيارة في شارع وسلم نفسه إلى الشرطة.
وسادت حالة من الغضب بين أهالي منطقة شارع الجلاء لبشاعة الحادث، وحاولوا مطاردة السائق وتكسير المضرب، حتى تدخلت قوات الشرطة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت نيابة قسم شرطة أول المنصورة التحقيقات.