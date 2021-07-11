مصرع طالب وإصابة صديقه دهستهما سيارة نقل بالدقهلية

لقي طالب مصرعه وأصيب صديقه بعدما دهستهما سيارة نقل بشارع الجلاء بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وذلك أثناء دخول سيارة نقل بمقطورة إلى مضرب أرز " القاضي " في شارع الجلاء بسرعة كبيرة خلال تحرك الطالبين على دراجة نارية فسقطا أسفل عجلاتها.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث في شارع الجلاء بمدينة المنصورة أسفر عن مصرع طالب في الحال وإصابة آخر إصابات خطيرة.

انتقل ضباط قسم أول المنصورة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة الشاب "يحيى بلاط" وإصابة صديقه "سعد أنور"، والذي نقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، فيما نقلت سيارة إسعاف المتوفي إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أنه أثناء دخول سيارة نقل ثقيل تحمل مقطورتها أرقام "ر ج ط 1896" صدمت الشابين أثناء استقلالهما دراجة نارية تحمل أرقام "د س ن 6517 ".

وأكد شهود العيان أن السيارة النقل الثقيل كانت تدخل الدوران بسرعة كبيرة فدهست الشابين أثناء استقلالهما الدراجة النارية ووقعا تحت عجلاتها، ولما شعر سائق السيارة بالحادث، هرب بالسيارة إلى داخل المضرب من شارع الجلاء ثم قام بالخروج من المضرب من بوابة شارع السلخانة وترك السيارة في شارع وسلم نفسه إلى الشرطة.

وسادت حالة من الغضب بين أهالي منطقة شارع الجلاء لبشاعة الحادث، وحاولوا مطاردة السائق وتكسير المضرب، حتى تدخلت قوات الشرطة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت نيابة قسم شرطة أول المنصورة التحقيقات.