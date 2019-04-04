فاينانشيال تايمز: تفشي متغير دلتا يلقي بظلاله على الانتعاش الاقتصادي في أوروبا

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن تفشي متغير دلتا، المُتحور عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في العديد من الدول الأوروبية ألقى بظلال سلبية على الانتعاش الاقتصادي في المنطقة؛ حيث يشعر الاقتصاديون بالقلق إزاء ارتفاع الإصابات وإعادة فرض قيود على السفر والتجمعات لمكافحة الأزمة.

وقالت الصحيفة، في مستهل تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني في هذا الشأن، إن رفع معظم تدابير الإغلاق في جميع أنحاء المنطقة في الأشهر الأخيرة أدى إلى زيادة النشاط التجاري والإنفاق وثقة الأسر مرة أخرى في إمكانية الخروج من المنزل، مما دفع العديد من الاقتصاديين إلى رفع مستوى توقعاتهم للنمو الأوروبي.

مع ذلك، أصبحت هذه الافتراضات، حسبما اعتبرت الصحيفة، موضعا للشك نظرا لتفشي دلتا، الذي يوصف بأنه شديد العدوى، في غالبية الحالات الجديدة في العديد من البلدان الأوروبية، ما تسبب في ارتفاع معدلات الإصابة إلى أعلى مستوى لها منذ شهور.

وقال إريك نيلسن، كبير الاقتصاديين في مؤسسة يونيكريدت، التي رفعت توقعاتها لنمو منطقة اليورو لهذا العام من 4 إلى 4.5%: "أنا أكثر توتراً بعض الشيء من احتمال خروج دلتا عن مسارها، بما ينذر بأننا أمام إغلاق آخر، رغم أن بيانات التنقل من جوجل تُظهر بأن التقييد الطوعي هو من يغير سلوك المستهلك، لا عمليات الإغلاق".

جدير بالذكر أن ألمانيا وفرنسا حذرتا، الجمعة الماضية، مواطنيهما من السفر إلى إسبانيا، حيث تجاوز معدل الإصابة بفيروس كورونا البرتغال ليصبح الأعلى في أوروبا، مما وجه ضربة لقطاع السياحة في بداية موسم الصيف الحاسم.

من جانبه، قال بابلو هيرنانديز دي كوس، محافظ بنك إسبانيا المركزي، إن توقعاته لنمو القوي كانت تستند إلى افتراض أن الأزمة الصحية ستنتهي بحلول الصيف وأن قطاع السياحة الإسباني سيحقق نصف دخله الذي كان يحققه قبل انتشار الوباء في هذا الصيف، لكنه حذر من أنه لا يزال هناك عدم يقين يحيط بظهور متغيرات جديدة لـ كوفيد-19 وتدابير الاحتواء التي قد تتطلبها.

وأعلنت هولندا يوم الجمعة أنها ستعيد فرض القيود على المطاعم والحانات والمقاهي والملاهي الليلية والفعاليات الحية -بعد أسبوعين فقط من رفعها- بسبب ارتفاع أكثر من عشرة أضعاف في معدل الإصابة اليومي في البلاد إلى ما يقرب من 7000 في تلك الفترة.

وأعادت قبرص أيضًا إدخال قواعد بشأن عدد الأشخاص المسموح بهم في أماكن الضيافة والترفيه الأسبوع الماضي بعد أن بلغ معدل الإصابة بالفيروس التاجي اليومي أعلى مستوى لهذا العام. وفي الوقت نفسه، قالت البرتغال إنه يجب تطعيم المصطافين أو إجراء اختبار سلبي أو تعافيهم من الفيروس للبقاء في فنادقها أو تناول الطعام داخل المطاعم في العديد من المناطق.

وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة إن معدل الإصابة الأسبوعي بكوفيد-19 الأسبوعي في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية ارتفع إلى 51.6 لكل 100 ألف شخص، مقارنة بـ38.6 في الأسبوع السابق، في حين أن معدلات دخول المستشفى والوفيات كانت مستقرة. وتوقعت أن يتجاوز معدل الإصابة 90 لكل 100 ألف شخص في 4 أسابيع.