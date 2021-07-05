زعيم الحزب الشعبوي البلغاري يقترح تشكيل حكومة أقلية

رغم صعوبة توقع نتيجة الانتخابات البرلمانية البلغارية التي أجريت أمس الأحد، اقترح سلافي تريفونوف، زعيم حزب "أي تي إن" الشعبوي تشكيل حكومة أقلية اليوم الإثنين.

وأظهرت استطلاعات خروج الناخبين من مراكز الاقتراع تقدم حزب جيرب الذي يقوده رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف على حزب "أي تي إن" الذي يتزعمه مقدم البرامج والمغني ستانيسلاف تريفونوف بـ0.25 نقطة مئوية، رغم أن هذا قد يتغير لصالح تريفونوف حيث يجرى فرز المزيد من أصوات البلغاريين الذين يعيشون في الخارج.

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، حصل حزب "جيرب" حتى الآن على 23.91% من الأصوات، بينما حصل حزب "أي تي إن" على 23.66%.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت التشكيلة الوزارية التي اقترحها تريفونوف قد وضعت بالتشاور مع أحزاب معارضة أخرى من عدمه. وبموجب الخطة، سوف يصبح رئيس الوزراء في حكومة بقيادة "أي تي إن" الخبير الاقتصادي والمالي نيكولاي فاسيليف الذي كان نائبا سابقا لرئيس الحكومة ووزيرا من 2001 إلى 2009.

وسوف يتم الإعلان عن النتيجة النهائية يوم الأحد. وتخطت ستة أحزاب عتبة الـ4% المطلوبة لدخول البرلمان، ما يعني أن المعسكر المناهض لبوريسوف لن يستطيع تحقيق أغلبية برلمانية مطلقة.

وفي ظل استبعاد أحزاب المعارضة تشكيل ائتلاف مع حزب بوريسوف "جيرب" بسبب ما يعتقدون أنها ممارسات فاسدة من جانب بوريسوف في الحكومة الائتلافية الأخيرة، يبدو من غير المحتمل أن يجد الرجل شركاء لمساعدته في الحكم مجددا.