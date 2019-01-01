يتسلح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك بأرقام مميزة أمام المقاولون العرب قبل المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.

ويتقابل الزمالك والمقاولون على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الممتاز.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتقابل فيها فيريرا مع المقاولون حيث فاز من قبل مرتين، الأولى بثلاثية نظيفة سجلها، محمد كوفي وأحمد عيد عبدالملك "هدفين"، والثانية بتوقيع أحمد حسن مكي وأحمد دويدار، بينما كان قد أحرز هدف المقاولون حمادة السيد، في مباراة شهدت حالة طرد في صفوف الأبيض من نصيب طارق حامد للحصول على إنذارين.

في الولاية الثانية لفيريرا لم يتقابل مع المقاولون، حيث كان لقاء الدور الأول الذي انتهى بفوز الزمالك 2-1، قد أداره الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق.