تستقبل أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر غدا الأربعاء، 20 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بولاية (كيرالا) بدولة الهند، للمشاركة في الدورة العلمية المتخصصة التي تنظمها وزارة الأوقاف في الفترة من 16 إلى 26 يوليو الجاري.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء - "إن الدورة تأتي في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المعتدل بمختلف دول العالم، وفي إطار دورها التنويري والتثقيفي والطلبات العالمية المتزايدة على عقد الدورات المتقدمة بها، سواء للأئمة والواعظات أم لأعضاء هيئة التدريس الجامعيين وغيرهم".

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد عقدت عدة دورات تدريبية دولية خلال العام 2021 - 2022 لعدد من الأئمة والواعظات من دول (السودان، فلسطين، بوركينا فاسو)، إضافة إلى 25 إعلاميّا من أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية من 21 دولة، فيما يجري الإعداد والتنسيق لعقد عدة دورات أخرى بهدف ترسيخ معاني الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الإسلام في ربوع الدنيا.