كشفت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، الثلاثاء، عن اسم البيان المشترك لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المصادر - دون كشف هويتها - أن البيان المشترك لزيارة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل سيسمى "إعلان القدس" وهو الإعلان الذي ستلتزم فيه واشنطن بأمن إسرائيل، وفق المصادر.

وأضاف الموقع العبري أن هذا الإعلان أو البيان الأمريكي الإسرائيلي المشترك ربما يكون الأكثر أهمية منذ أكثر من عقدين، أو ربما لم يصغ من قبل خلال العقدين الماضيين، حيث يفترض أن يتعهد الإعلان بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مع السماح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها.

ويصل بايدن إلى إسرائيل مساء الأربعاء، ويغادر ظهر الجمعة إلى السعودية بعد أن يكون قد التقى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم بجنوبي الضفة الغربية المحتلة.