وزير الاقتصاد الألماني: هناك فرصة كبيرة في أزمة الغاز الحالية

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عن اعتقاده بأن هناك فرصة كبيرة في أزمة الغاز الحالية.



وفي إشارة إلى التوسع المنشود في مصادر الطاقة المتجددة، قال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الثلاثاء: "هناك الآن تحالف جديد لحماية المناخ وأمن الطاقة".



وأعلن السياسي المنتمي إلى حزب الخضر عن حدوث تطورات مهمة على المستوى الهيكلي فيما يتعلق بقضايا مثل توسع محطات الغاز المسال، وقال: "هناك حركات قوية تحدث تحت السطح، وستجعل هذه الحركات هذه القارة والنمسا وألمانيا قوية وستزيدها قوة عندما نتجاوز هذه الفترة".



وخلال زيارة هابيك للنمسا، أعلنت الحكومتان الألمانية والنمساوية في بيان مشترك التزامهما بتعاون وثيق في مجال الطاقة، وأشار البيان إلى ربط ولايتي تيرول وفورالبرج النمساويتين بشبكة الغاز الألماني في إطار هذا التعاون كما عرضت النمسا على ألمانيا من جانب آخر استخدام خزانات الغاز الكبيرة التي تمتلكها فيينا.



من جانبها، حثت وزيرة الطاقة النمساوية ليونوره جيفيسلر الأوروبيين على عدم الانقسام على أنفسهم على غرار ما يقصده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل هذا الموقف الحرج.



وأعرب هابيك عن اعتقاده بوجود حاجة إلى التحرك على الصعيد الأوروبي، مشيرا إلى أن مرسوم طوارئ الغاز ينص على حماية البنية التحتية الحيوية والمستهلكين لكن لا ينص على حماية الاقتصاد والصناعة، وقال إن هذا الأمر منطقي فقط في حال حدوث اضطراب قصير المدى "لكن ليس هذا هو السيناريو الذي لدينا الآن".



ورأى هابيك أنه يجب مراعاة تداعيات الانقطاع طويل المدى للإنتاج الصناعي.