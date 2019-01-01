المديرية العامة للجوازات في السعودية تؤكد جاهزيتها لمغادرة الحجاج

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، وتسهيل إجراءات مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وقالت الجوازات، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، إنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها العامة لموسم الحج وتقديم الخدمات اللازمة لتيسير وإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج بكل يسر.

وينهي الحجاج اليوم نسكهم في ثالث أيام التشريق، ويتوجهون بعدها للحرم لأداء طواف الوداع وفق خطة تفصيلية إجرائيًّا ووقائيًّا، وبمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل بين القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.