شنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملات نظافة مكثفة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمُختلف القطاعات الخدمية المُقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.



وقال العميد عماد فكري نائب رئيس المدينة، إن حملات النظافة استهدفت كل شوارع أحياء المدينة، والكورنيش، والممشى، والساحات والميادين، والشواطئ، لرفع المخلفات، وكنس ومسح ونظافة الشوارع الحيوية والميادين، ورشها بالمياه؛ لتجنب حرارة الجو، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.



وأوضح رئيس المدينة، في تصريح لـ"الشروق" اليوم، أنه جرى رفع أكثر من 30 طن مخلفات منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك وحتى اليوم، ذاكرا أنه جاري استكمال أعمال تقليم الأشجار والزراعات التي توجد في الحدائق الوسطى بالشوارع المحورية، وصيانة الإنارة الدورية.



وأكد استمرار حملات النظافة اليومية، ورفع المخلفات، والتراكمات، وتجميل المسطحات الخضراء، وقص وتهذيب الأشجار بالمنتزهات؛ حفاظًا على المسطحات الخضراء، وظهور المدينة بالمظهر اللائق بها.