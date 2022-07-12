 السعودية.. ولي العهد يدشن المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية - بوابة الشروق
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السعودية.. ولي العهد يدشن المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
نشر في: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 10:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 10:32 م

دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدا تاريخيا في مختلف مناطق المملكة. ‏

وتشمل المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية 30 مسجدا تاريخيا موزعة على مناطق المملكة الـ13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة.

كما تتضمن ثلاثة مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجدا واحدا في كل من الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، والقصيم.

وتم اختيار المساجد بحسب أهميتها من الناحية التاريخية والتراثية، سواء ارتباطها بالسيرة النبوية، أو الخلافة الإسلامية، أو تاريخ المملكة العربية السعودية.

وجاء تدشين ولي العهد للمرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تم إطلاقها مع بداية المشروع في العام 2018، حيث شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدا تاريخيا في 10 مناطق.
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