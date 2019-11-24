﻿يوم ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة في مركز شباب العريش

تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، وبإشراف ومتابعة كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، نفذ مكتب قادرون باختلاف اليوم الثلاثاء، يوما ترفيهيا لأعضاء مركز تنمية الفنون والإبداع بمركز شباب مدينة العريش تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب".

وقال مدير مركز شباب مدينة العريش ناصر العزازي -في تصريح صحفي- إنه تم تنفيذ برنامج ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف الدكتورة ماجدولين الشعراوي وأحمد رمضان وشباب المتطوعين، واستقبل المركز أعضاء مركز الفنون لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم.

وأضاف أنه تم تنفيذ برنامج ترفيهي لهم ضمن مبادرة: "العيد أحلى بمراكز الشباب"، حيث انطلقت فعاليات اليوم الرابع من المبادرة ضمن توجيهات وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج المتعددة داخل الهيئات الشبابية بجميع محافظات مصر لا سيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية والألعاب الرياضية والمسابقات الثقافية، وتم توزيع الجوائز والهدايا والمشروبات على جميع المشاركين وأولياء أمورهم.