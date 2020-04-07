السيطرة على حريق نشب داخل منزل بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق منزل مكون من 5 طوابق بقرية شوبك بسطة بمركز الزقازيق، فيما أسفر الحريق عن إصابة فتاة بحالة اختناق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل مكون من 5 طوابق بناحية قرية شوبك بسطة بجوار مكتب بريد القرية بمركز الزقازيق.

تم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما تبين نشوب الحريق في منزل مكون من 5 طوابق وأن الحريق كان في الطابق الثالث من المنزل.

أسفر الحريق عن إصابة هاجر أ ع، 18 سنة، بحالة اختناق، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الفتاة المصابة إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.