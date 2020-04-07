 السيطرة على حريق نشب داخل منزل بالشرقية - بوابة الشروق
الأربعاء 12 يوليه 2023 12:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

السيطرة على حريق نشب داخل منزل بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 12:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 12:12 م

 

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق منزل مكون من 5 طوابق بقرية شوبك بسطة بمركز الزقازيق، فيما أسفر الحريق عن إصابة فتاة بحالة اختناق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل مكون من 5 طوابق بناحية قرية شوبك بسطة بجوار مكتب بريد القرية بمركز الزقازيق.

تم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما تبين نشوب الحريق في منزل مكون من 5 طوابق وأن الحريق كان في الطابق الثالث من المنزل.

أسفر الحريق عن إصابة هاجر أ ع، 18 سنة، بحالة اختناق، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الفتاة المصابة إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك