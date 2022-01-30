قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تدمر الطائرات المسيرة التي استهدفت المجال الجوي حول كييف

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت هجوما بطائرات مسيرة طراز شاهد، إيرانية الصنع، على العاصمة الأوكرانية ليلة 12 يوليو الجاري، لليوم الثاني على التوالي.



وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرهي بوبكو، عبر تطبيق تليجرام، "وفقا للمعلومات الأولية، شن العدو هجوما جويا آخر بطائرات مسيرة على العاصمة."، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".



وأضاف بوبكو "بعد انقطاع دام أكثر من أسبوع، شن العدو هجوما بطائرات مسيرة إيرانية الصنع على كييف لليوم الثاني على التوالي، ودوت صافرات الإنذار لأكثر من ساعتين."



وقال بوبكو: "دمرت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية جميع أهداف العدو في المجال الجوي حول كييف".



ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات او دمار.