ترامب يسخر من زلات بايدن: عمل عظيم جو

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الرئيس جو بايدن بعد أن تحدث الأخير عن نائبته كامالا هاريس باسم "ترامب".

وفي منشور عبر منصة Truth Social، سخر ترامب من زلة الرئيس، وكتب: "جو الملتوي بدأ مؤتمره الصحفي بالقول: " لم أكن لأختار نائبة الرئيس ترامب لتكون نائبة الرئيس لو لم أكن أعتقد أنها مؤهلة لتكون رئيسة".

وأضاف ترامب: "عمل عظيم، جو!"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.



وبعد زلات بايدن في مؤتمر صحافي، قالت مصادر ديمقراطية لشبكة "سي بي إس نيوز" إنه من المتوقع أن يصدر العشرات من المشرعين الديمقراطيين خلال الـ48 ساعة القادمة بيانات تطالب الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي.