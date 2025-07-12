تلقى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تقريرًا مفصلًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة حتى نهاية يونيو 2025، مؤكدا الانتهاء من 2166 مشروعًا بنسبة تنفيذ 84% وتوسعات نوعية في مشروعات المياه والصرف بقرى الريف المصري.

وأوضح التقرير، أن المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى تطوير 192 قرية و757 تابعا داخل 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: العدوة، ومغاغة، وأبوقرقاص، وملوي، وديرمواس، يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي عدد المشروعات الجاري تنفيذها في نطاق المبادرة بلغ 3199 مشروعًا، وجرى الانتهاء من 2166 مشروعًا حتى الآن بنسبة تنفيذ وصلت إلى 84%، ما يعكس حجم الإنجاز على أرض الواقع.

وشهد العام الأخير "يوليو 2024 – يونيو 2025"، طفرة نوعية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، شملت تنفيذ توسعات وأعمال إحلال وتجديد لعدد من المحطات والمنشآت الحيوية.

وجاء من أبرزها: إحلال وتجديد محطة مياه ديرمواس الجديدة، وتوصيل خط المياه الرئيسي لمحطة عرب الزينة لتغذية قرية الجزائري، ومركز سمالوط، وإحلال الأعمال المدنية والكهربائية بمحطة كدوان – مركز المنيا، واستكمال أعمال محطة معالجة صرف صحي أبوقرقاص، ومد شبكات مياه بقرى مركز المنيا، وتوسعات بمحطة مياه تونا الجبل السياحية مركز ملوي.

وتضمن إحلال وتجديد محطة شارونة المرشحة بالظهير الصحراوي مركز مغاغة، وتوريد وتركيب أجهزة قياس تسرب الكلور في 8 مراكز على مستوى المحافظة.

وتضمن التقرير، إنجازات في قطاعات متعددة، من بينها: البنية التحتية مثل تنفيذ مشروعات لرصف الطرق، وتبطين الترع، وتطوير كباري الري، والخدمات العامة مثل: إنشاء مجمعات خدمية وزراعية، ووحدات صحية، ونقاط شرطة، ومحطات سكة حديد، وعمارات سكنية، والطاقة والاتصالات مثل: تركيب مهمات كهربائية، وتوصيل الغاز الطبيعي، وإنشاء مكاتب بريد، وتمديد شبكات ألياف ضوئية، وإنشاء أبراج محمول.

وأكد اللواء كدواني، أن ما تحقق من إنجازات يعكس الإرادة السياسية الصادقة لتحسين حياة المواطنين، خاصة في قرى الريف المصري، مشيدًا بالتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية ومؤسسات الدولة في تنفيذ مشروعات المبادرة.

وقال المحافظ: "ما تحقق هو نتاج عمل جماعي وجهود ميدانية حثيثة، وسنواصل المتابعة اليومية للمشروعات على الأرض لضمان جودة التنفيذ وحل أي معوقات في حينها، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين".