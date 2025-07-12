إندونيسيا: استمرار عملية البحث عن ضحايا غرق العبارة في بالي

أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ الإندونيسية، مساء أمس الجمعة، عن التمديد الثاني لفترة البحث لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم السبت، حيث لا يزال 18 ضحية في عداد المفقودين بعد غرق العبارة تونو براتاما جايا في الثاني من يوليو الجاري.

وقررت الوكالة، تمديد فترة البحث لأسباب إنسانية حتى بعد غد الاثنين، 14 يوليو، في أعقاب التمديد الأول لفترة البحث، والتي كانت محددة أيضا بثلاثة أيام أيضا، وانتهت في 11 يوليو، طبقا لما ذكره مسئول بارز بالوكالة، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وقال نائب مدير عمليات البحث والإنقاذ والاستعداد بالوكالة، ريبوت إيكو سويانتو للصحفيين، إنه خلال عمليات البحث أمس الجمعة، تم انتشال جثتين أخريين لرجلين يعتقد أنهما من ركاب العبارة الغارقة، في المنطقة الجنوبية، قبالة جزيرة بالي، حيث تم الإبلاغ عن غرق العبارة لأول مرة.

وبحلول مساء أمس الجمعة وهو اليوم العاشر لعمليات البحث، بلغت حصيلة احادث العبارة 17 قتيلا، وبلغ عدد الناجين 30 ولا يزال 18 شخصا في عداد المفقودين.

وكانت العبارة تحمل 53 راكبا وطاقما مكونا من 12 شخصا، و22 مركبة عندما غادرت ميناء كيتابانج في إقليم جاوة الشرقية في الثاني من الشهر الجاري.

وغرقت العبارة وهي في طريقها إلى ميناء جيليماتوك في بالي في الساعة 11 و35 دقيقة مساء ذلك اليوم.