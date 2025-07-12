مسئول تركي: زيادة الشحن البري إلى سوريا 60% خلال 5 شهور

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد وكلاء الشحن الدولي التركي، شرف الدين أراس، إن تحسن الأوضاع في سوريا ساهم في زيادة عدد رحلات الشحن البري بنسبة 60 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 113 ألفا.

وأضاف في تصريح للأناضول أن شحنات الترانزيت عبر سوريا كانت حوالي 50 ألف شحنة قبل عام 2011.

وأوضح أنه على الرغم من أن تركيا كانت تنقل السلع إلى سوريا خلال الحرب الداخلية، إلا أن الشاحنات كانت تترك حمولتها عند بوابة جيلوه غوزو الحدودية وتعود أدراجها دون دخول الأراضي السورية.

وأضاف "مع تحسن الديناميكيات في سوريا، شهدنا زيادة بنسبة 60 بالمئة في عمليات الشحن إلى سوريا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وبلغت رحلاتنا إلى سوريا 113 ألفا".

وأعرب عن توقعات بأن تواصل عدد الرحلات من تركيا إلى سوريا في الازدياد بشكل أكبر في المستقبل، وأن تكتسب الصادرات زخما كبيرا.

وأوضح أن تركيا تنقل البضائع والمنتجات المنتجة في أوروبا إلى دول الخليج مثل الإمارات والسعودية وذلك عبر العراق وسوريا.



