إيران تؤكد هروب سجناء خلال القصف الإسرائيلي لسجن إيفين

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، أن بعض السجناء فروا بعد الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على سجن إيفين في العاصمة طهران، خلال الحرب القصيرة التي دارت بين الدولتين في الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانجير، إن عددا صغيرا من السجناء تمكن من الهرب بعد القصف الذي وقع قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، ولم يقدم عددا محددا.

ومضى المتحدث يقول إن خمسة سجناء كانوا بين 71 شخصا على الأقل الذين قتلوا.

ووصفت إسرائيل الهجوم بأنه صفعة رمزية ضد الحكومة الإيرانية.

وقال سجناء سابقون ونشطاء إن الهجوم عرض حياة المعتقلين السياسيين للخطر.

كما أن العديد من الأوروبيين مسجونون في إيفين.