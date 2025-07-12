انقطاع الكهرباء والمياه في مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسيا بسبب موجة حر شديدة

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شهدت المناطق التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا انقطاعا في الكهرباء والمياه، وفقا لما أعلنته السلطات اليوم السبت.

وقال يفجيني باليتسكي، الحاكم الإقليمي المعين من موسكو، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس": "بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حدثت حالات تحميل مفرط حرجة في نظام إمدادات الكهرباء في منطقة زابوريجيا".

وقد شمل الانقطاع أكبر مدينتين تسيطر عليهما روسيا في المنطقة، وهما ميليتوبول وبيرديانسك.

وأضاف باليتسكي أن إمدادات المياه انقطعت أيضا نتيجة المشكلات التي طرأت على شبكة الكهرباء، دون أن يذكر تفاصيل عن مدة الانقطاع.

وشهدت المنطقة درجات حرارة تجاوزت 30 درجة مئوية خلال النهار.

وتعتبر البنية التحتية في المنطقة قديمة، وقد تعرضت لمزيد من الضرر بسبب الحرب، ما جعلها غير قادرة على التعامل مع الظروف الحالية.

وتسيطر روسيا على أجزاء من منطقة زابوريجيا منذ مارس 2022، بما في ذلك محطة زابوريجيا النووية في مدينة إنرجودار.

وبقدرة إنتاجية تبلغ ستة آلاف ميجاوات، كانت محطة زابوريجيا النووية الأقوى في أوروبا حتى الحرب الروسية في فبراير 2022.

وقد تم إغلاق المحطة بسبب القتال المستمر والمخاوف من وقوع كارثة نووية.