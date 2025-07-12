إيطاليا: مزارعون يحتجون على السياحة الجماعية بإقامة بوابة رمزية في جبال الألب

أقام مزارعون إيطاليون، بوابة دوارة رمزية على قمة جبلية ذات مناظر خلابة، في احتجاج على السياحة الجماعية في مقاطعة جنوب تيرول على جبال الألب بإيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم السبت، أن البوابة نُصبت في أحد أكثر المواقع شهرة في المنطقة؛ بهدف إثارة التفكير في كيفية التعامل مع الأعداد المتزايدة من الزوار لسلسلة جبال الدولوميت.

ورغم أن الوصول إلى المسار ظل مجانيا، فإن البوابة كانت تهدف إلى توجيه "إشارة تحذير" ضد النفايات، والأضرار البيئية، ونقص الدعم من السلطات، بحسب الوكالة.

وكان أحد المزارعين، أثار الجدل في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أقام بوابة دوارة عند مدخل مسار بانورامي يؤدي إلى قمم جايسلر، وفرض على السياح رسوم دخول قدرها 5 يورو (5.85 دولار)، في ما وصفه بأنه احتجاج على السياحة الجماعية.

وبعد موجة من الانتقادات، تمت إزالة البوابة، وبدأت السلطات في سانتا كريستينا تحقيقا في الواقعة.

وصف رئيس نادي الألب الإيطالي هذا التصرف بأنه "استفزاز يمكن أن يكون مفيدا" طالما أنه لا يخدم أغراضا تجارية.

وأصبحت المنطقة، التي يغلب على سكانها المتحدثين بالألمانية، وجهة سياحية شهيرة بعد أن زادت شعبيتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتجذب مواقع مثل جبل سيتشيدا، وبحيرة برايس، أو القمم الثلاث مئات الزوار يوميا.