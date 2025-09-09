حبس فتاة الجيت سكي لمدة سنة بعد تسببها في وفاة طفل بالساحل الشمالي

قضت محكمة جنح العلمين، المنعقدة في مدينة برج العرب غربي الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمة "م.أ.س"، البالغة من العمر 25 عامًا، بالحبس لمدة سنة واحدة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، وذلك في اتهامها بالتسبب في وفاة الطفل "آدم.إ.ع" وإصابة 3 أطفال آخرين، أثناء قيادتها دراجة مائية "جيت سكي" بسرعة زائدة على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

وطالب محامي أسرة المجني عليه بإعادة القضية إلى النيابة العامة، لإدخال شقيقة المتهمة "ر.أ.س" كمتهمة رئيسية، بعد تقديمه عقد استئجار الدراجة المائية الموقع باسمها، وإقرارها بتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية عن أي أضرار تحدث.

كما قدّم الدفاع الادعاء المدني بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع مستندات تتعلق بتراخيص القرية السياحية وشركة الألعاب المائية، مطالبًا باستمرار حبس المتهمة على ذمة القضية.

وخلال المرافعة، طالب محامي الأسرة بعرض المتهمة على لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي تضم استشاريًا من قسم السموم الإكلينيكية، مؤكدًا أن النيابة العامة كانت قد أصدرت قرارًا بعرضها على مستشفى حكومي لإجراء تحليل مخدرات، لكنه لم يُنفّذ إلا بعد 5 أيام، مما أفقد التحليل دقته الزمنية اللازمة لاكتشاف أي مؤثرات عقلية محتملة.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 2336 لسنة 2025 جنح العلمين، إلى يوم 18 يوليو الماضي، عندما اصطدمت المتهمة بأربعة أطفال خلال قيادتها دراجة مائية بسرعة عالية على شاطئ إحدى القرى السياحية، ما أسفر عن وفاة الطفل "آدم" وإصابة ثلاثة أطفال آخرين بإصابات متفاوتة.