وثقت مشاهد مصورة، اللحظات الأولى لاستهداف إسرائيل لقيادات حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأظهرت المشاهد، أعمدة الدخان تنبعث فور وقوع الانفجار جراء الاستهداف، وسط حالة من الكر والفر.

وبينما دوت انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، قال بيان مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إن سلاح الجو نفذ هجومًا مُستهدفًا على القيادة العليا لحركة حماس.

وأضاف البيان، أن أعضاء القيادة الذين تعرضوا للهجوم، قادوا ما سماها "أنشطة إرهابية" لحركة حماس لسنوات، وهم مسئولون مباشرةً عن تنفيذ هجوم 7 أكتوبر.

فيما دانت دولة قطر، بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر.

وأضافت: «دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها».

