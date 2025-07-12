ألمانيا: قوات الشرطة تلقي القبض على رجل هاجم أفراد عائلته

عقب حادثة عنف أسري، شهدت مدينة لونه الألمانية صباح اليوم السبت عملية واسعة للشرطة.

ووفقًا لما أعلنته الشرطة، فإن رجلًا يبلغ من العمر 38 عامًا تصرف بعنف تجاه أفراد من عائلته داخل إحدى الشقق، ثم هاجم أفراد الشرطة عند وصولهم إلى المكان، وقد أُصيب أحد أفراد الشرطة بجروح طفيفة في تلك الأثناء.

وبسبب استمرار تصرف الرجل بعدوانية وقيامه بإطلاق تهديدات من داخل المنزل، تم تطويق المبنى على نطاق واسع. وتم استدعاء قوات خاصة للتدخل.

وخلال مجريات العملية، استخدمت الشرطة أيضًا سلاحها الناري.

وفي النهاية، تمكنت الشرطة، من إلقاء القبض على الرجل داخل الشقة دون أن يتعرض لأي إصابة.

وتولّت النيابة العامة في مدينة بيليفيلد التحقيق في الواقعة.

ويتم حاليًا فحص خلفيات الحادث والتسلسل الدقيق للأحداث خلال العملية.