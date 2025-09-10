المفوضية الأوروبية تعلق جميع المدفوعات لإسرائيل بسبب سلوكها في غزة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي علقت جميع المدفوعات لإسرائيل بسبب سلوكها في قطاع غزة.

وقالت فون دير لاين في خطاب أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورج: "سنعلق دعمنا الثنائي لإسرائيل. سنوقف جميع المدفوعات في هذه المجالات بدون أن يؤثر ذلك على عملنا مع المجتمع المدني أو مع نصب ياد فاشيم (التذكاري للمحرقة النازية)".

وأضافت: "سنقترح فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين وعلى المستوطنين العنيفين".

وقالت: "لا يمكن أن تكون المجاعة التي هى من صنع الإنسان سلاح حرب. يجب أن يتوقف هذا من أجل الأطفال، ومن أجل الإنسانية... ما يحدث في غزة غير مقبول... ويجب على أوروبا أن تقود الطريق كما فعلت من قبل".

كما اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية "تعليقا جزئيا" لما يسمى باتفاقية الشراكة التي تدعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين منذ عام 2000.