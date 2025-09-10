 ضبط سائق ميكروباص تحرش بسيدة في القاهرة - بوابة الشروق
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 12:45 م القاهرة
ضبط سائق ميكروباص تحرش بسيدة في القاهرة

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 12:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 12:36 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة "ميكروباص" تحرش بسيدة حال إستقلالها السيارة صحبته في القاهرة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بصورة بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتحرش بسيدة حال إستقلالها السيارة صحبته بالقاهرة.

بفحص المنشور تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة تسيير"- مقيم بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

