شيري عادل تنتهي من تصوير ديجافو إحدى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

انتهت شيري عادل وأحمد الرافعي، من تصوير الحكاية السادسة من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" والتي تحمل اسم "ديجافو".

واحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير بحضور صناع العمل وأبطاله، وهو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة عمرو وهبة، وهند عبدالحليم، وصالح عبد النبى.

و تتناول حكاية "ديجافو" قصة قريبة من الواقع، تسلط الضوء على العلاقات الزوجية والتعقيدات النفسية والاجتماعية الناتجة عن روتين الزواج.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق، والذي يستقر عند نتيجة واحدة وهي أن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يحدث في العلن وأمام الناس، وأنه دومًا ما يراه الناس ليس كما يبدو في واقعه.

جدير بالذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يضم 7 حكايات منفصلة، ولكل حكاية فريق عمل مختلف، والعمل من إنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات dmc، ومنصتي watch it وشاهد.