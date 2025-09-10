وزير خارجية الأردن: العدوان على قطر يعكس منهجية حكومة نتنياهو المارقة

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إن "الأردن يدين العدوان الغاشم على قطر، الذي يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي، ويعكس منهجية حكومة نتنياهو المارقة في تعاملها مع المنطقة".

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن الصفدي قوله، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي جوردن رادمان، بالعاصمة عمّان اليوم، إن "الأردن يقف بالمطلق مع قطر في الحفاظ على أمنها"، مؤكدا أن أمن قطر من أمن الأردن.

وبين الصفدي، أنه "يجب على العالم أن يتحرك للجم النهج العدواني الإسرائيلي في المنطقة"، مضيفا أنه "بتكليف من الملك عبدالله الثاني تحدّثت مع عديد من وزراء الخارجية في المنطقة وخارجها من أجل أن نبلور موقفًا موحّدًا يردع هذه العدوانية الإسرائيلية، ويضغط من أجل موقف دولي فاعل يقول بشكل واضح إن هذه العدوانية مرفوضة وهذا العدوان على قطر تحديدًا مرفوض".

وشدد الصفدي على أن الاستمرار في تدمير غزة وتقويض فرص السلام في المنطقة أمر مرفوض، مضيفا: "سنستمر في العمل من أجل حشد دعم دولي وإقليمي لأن ننهي هذه الكارثة التي تمر بها المنطقة".

ولفت إلى، أن "رسالتنا للعالم بأن الحكومة الإسرائيلية لا تكترث بالقانون الدولي وإنه آن الأوان للجم عدوانيتها".

وتابع الصفدي: "كل ما تقوم به إسرائيل يوضح بأنها تنتهج سياسة توسعية عدوانية تهدد أمن المنطقة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتصرف بعدوانية غير مبررة في سوريا وتعتدي على أراضيها وتعبث بأمنها".

وأردف الصفدي، "عندما تقتل إسرائيل آلاف الفلسطينيين الذين كانوا يسعون للحصول على مساعدات، عندما تقتل الصحفيين، تقتل عاملي الإغاثة، هذه تصرّفات يجب أن يتوقف العالم عندها، ويجب أن يكون هناك ردّ حاسم عليها".

وأكد أهمية دعم كرواتيا لحل الدولتين وإنهاء الحرب على غزة، مضيفا "نشكر كرواتيا على دعمها لحل الدولتين باعتباره سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".

وأوضح، أنه تم إجراء محادثات مكثفة مع وزير الخارجية الكرواتي، لبحث العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية والاستثمار ومختلف المجالات بين البلدين، مضيفا أنه تم بحث الأوضاع في المنطقة بين البلدين.

بدوره، أكّد وزير الخارجية الكرواتي أن للأردن دورا مميزا في المنطقة ويُعد مثالا يحتذى به، مشددا على أهمية الجهود الأردنية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وسط التحديات الراهنة.

واستطرد: "نحن في أوروبا نتخوف من المخاطر الأمنية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونقدّر ما يقوم به الأردن في هذا المجال"، مضيفا أن "الأردن هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو أمر نحترمه وندعمه".

وأشار إلى أن الخطوة التالية التي يجب التفكير بها هي "الحل الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين"، مشددا على أن "كرواتيا لم تتراجع أبدا عن دعم حل الدولتين، وتدعمه بشكل مطلق".