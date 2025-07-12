سوريا تشكر قطر لدعمها جهود إطفاء حرائق اللاذقية

وجهت سوريا الشكر لدولة قطر، السبت، على إرسالها حوامات وسيارات وكوادر لدعم جهود إطفاء حرائق الغابات المستمرة في محافظة اللاذقية لليوم العاشر.

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، عبر منصة "إكس" اليوم: "نشكر دولة قطر الشقيقة، ومجموعة الدعم والإسناد في قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا) على إرسال 5 طائرات تحمل على متنها حوامات خاصة بإطفاء الحرائق، وسيارات إطفاء، و138 من الكوادر البشرية، دعما لجهود إخماد حرائق الغابات في ريف (محافظة) اللاذقية (غرب)".

وأوضح الصالح، أن "أولى الفرق القطرية وصلت إلى مطار حلب الدولي صباح السبت، وهي في طريقها إلى مواقع الحرائق في ريف اللاذقية"، دون أن يذكر عدد أفرادها.

وتابع: "نثمّن عاليا هذه المشاركة الإنسانية النبيلة التي تعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين السوري والقطري".

وتواجه فرق الإطفاء السورية، صعوبات كبيرة أثناء عمليات السيطرة على حرائق غابات اللاذقية المندلعة منذ 10 أيام بسبب شدة الرياح، التي أدت لتجدد اشتعال النيران وانتقال شررها لمسافات واسعة، إضافة إلى وجود مخلفات الحرب، وتضاريس المنطقة شديدة الوعورة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

ويشارك في إطفاء هذه الحرائق فرق إطفاء تركية وأردنية ولبنانية.

ووفق السلطات السورية اندلعت الحرائق جراء ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، فيما أفادت وزارة الداخلية أنها تحقق في دور محتمل لفلول النظام السابق.