جيش الاحتلال يزعم عدم وقوع إصابات جراء إطلاقه النار قرب مركز مساعدات في رفح

زعم جيش الاحتلال، مساء السبت، عدم وقوع إصابات جراء إطلاقه النار قرب مركز مساعدات في رفح الفلسطينية، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أن التقارير المتداولة بشأن وقوع إصابات «قيد التحقيق».

وادعى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه «يواصل عمله لتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، والسماح بمرورها إلى مناطق التوزيع عبر طرق منظمة وآمنة»، وفقًا لمزاعمه.

وفي وقت سابق، بثت شبكة «قدس» الإخبارية، مقطع فيديو يرصد استهداف جندي أمريكي لمنتظري المساعدات بشكل مباشر في مركز مساعدات بقطاع غزة.

وأظهرت اللقطات الجندي الأمريكي الملثم وهو يشير بيده، قبل أن يرفع سلاحه ويستهدف بها أحد منتظري المساعدات أمام المركز.

واستشهد 60 فلسطينيًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم السبت، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ645 على التوالي، عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على القطاع، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد 27 مواطنًا وإصابة 180 آخرين، بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال مدينة رفح جنوب القطاع.