اعتقلت شرطة العاصمة البريطانية، أكثر من 40 شخصا، اليوم السبت، خلال احتجاج في وسط لندن ضد تصنيف مجموعة "تحرك من أجل فلسطين" كمنظمة "إرهابية" من قبل الحكومة، وذلك "عقب اقتحام وتخريب قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني".

وقالت شرطة العاصمة البريطانية "ميتروبوليتان"، إنه "بحلول وقت متأخر من بعد الظهر اعتقل 42 شخصا، وجاءت جميع الاعتقالات، باستثناء واحدة، بتهمة إظهار الدعم لمنظمة محظورة".

وأوضحت الشرطة البريطانية، أن "الدعم يشمل الهتاف، أو ارتداء ملابس أو عرض مواد مثل الأعلام أو اللافتات أو الشعارات، وجرى اعتقال شخص آخر بتهمة إثارة الخوف".

وتظاهر محتجون للأسبوع الثاني على التوالي؛ رفضا لتصنيف جماعة "تحرك من أجل فلسطين" كمنظمة "إرهابية".

وتجمعت مجموعات في وسط لندن اليوم السبت، مع التخطيط لتنظيم مظاهرات أخرى في أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة، بعد أن جددت الشرطة تحذيرها من أن "إظهار الدعم للجماعة يُعد جريمة جنائية"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكانت شرطة العاصمة البريطانية "ميتروبوليتان"، اعتقلت 29 شخصا خلال تظاهرة مماثلة نهاية الأسبوع الماضي.

وكتب المحتجون، على لافتات من الورق المقوى باستخدام أقلام سوداء عبارة: "أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم تحرك فلسطين"، ورفعوها بصمت.

وظهر الضباط وهم يفتشون حقائب المحتجين ويفحصون بطاقات هوياتهم.

كما شوهد بعض المتظاهرين وهم يستلقون فوق بعضهم البعض، بينما كانت الشرطة تصادر لافتاتهم اليدوية.

ثم قامت الشرطة، باقتيادهم بعيدا عن التماثيل إلى سيارات الشرطة المتوقفة حول الساحة.

وجاء قرار الحظر بعد أن تعرضت طائرتان من طراز فوياجر لأضرار في قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير يوم 20 يونيو، في حادثة تبنتها جماعة "تحرك من أجل فلسطين".

وقالت الشرطة، إنها تسببت بأضرار تقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9.5 مليون دولار).

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، خططا لحظر الجماعة، ووصفت تخريب الطائرتين بأنه "أمر مشين"، مشيرة إلى أن للجماعة "تاريخا طويلا من الأضرار الجنائية غير المقبولة".