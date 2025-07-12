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تحدى النجم ليفي كولويل لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم السبت، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل نهائي كأس العالم للأندية 2025 المرتقب بين العملاقين.

قال كولويل في تصريحات عبر موقع نادي تشيلسي: «نحن جاهزون لمباراة نهائي كأس العالم للأندية».

وأضاف: «نأمل في تحقيق لقب كأس العالم للأندية، وسنحقق الانتصار على باريس سان جيرمان».

وتابع: «باريس سان جيرمان فريق جيد، وشهدنا مباراة ريال مدريد لكن نثق في قدراتنا».

كما أوضح: «لكن نحن لسنا ريال مدريد أو إنتر ميلان سنقدم كل ما لدينا للفوز».

بينما اختتم: «نحترم باريس سان جيرمان لكن نحن أفضل، ونثق في تحقيق اللقب، وتعلمنا الكثير خلال الموسم الماضي، ولا نخشى أحدًا».