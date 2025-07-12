 أذربيجان وسوريا تناقشان التعاون في مجال الطاقة بينما تعيدان بناء العلاقات - بوابة الشروق
السبت 12 يوليه 2025 8:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أذربيجان وسوريا تناقشان التعاون في مجال الطاقة بينما تعيدان بناء العلاقات

دمشق - (أ ب)
نشر في: السبت 12 يوليه 2025 - 8:01 م | آخر تحديث: السبت 12 يوليه 2025 - 8:01 م

تعهد رئيسا أذربيجان وسوريا، اليوم السبت، بتعميق تعاونهما خاصة في قطاع الطاقة فيما يتجهان إلى إعادة إنعاش علاقاتهما التي توترت في ظل رئاسة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأعرب الرئيس الآذري إلهام علييف، عن أمله في أن تسهم زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لباكو، الذي أطاحت قواته بالأسد في ديسمبر، "في تطور العلاقات الثنائية بصورة جوهرية".

وشكر الشرع، علييف على "دعم (أذربيجان) الأخوي لسوريا"، قائلا إن حكومة الأسد أضرت بالعلاقات مع عدد من الدول، ومن بينها أذربيجان، وفقا للخدمة الصحفية للرئيس الآذري.

وسلط الرئيسان، الضوء على خطط لتصدير الغاز الأذري إلى سوريا عبر تركيا، ودور أذربيجان المحتمل في إعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في سوريا، بحسب الخدمة الصحفية.

يشار إلى أن السلطات الجديدة في دمشق لديها علاقات قوية مع تركيا، الحليفة الوثيقة لأذربيجان.

وتوسطت باكو، التي تحظى بعلاقات وثيقة مع إسرائيل أيضا، في الشهور القليلة الماضية لنزع فتيل التوتر بين تركيا وإسرائيل في الساحة السورية.

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