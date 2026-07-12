محافظ بورسعيد يتفقد محطة رفع صرف صحي الضواحي بطاقة 40 ألف متر مكعب

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، واللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، محطة أم القرى لرفع الصرف الصحي بنطاق حي الضواحي، لمتابعة أعمال تشغيل المحطة.

رافقهما خلال الجولة، فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة عزيزة طايع مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد، والمهندسة أسماء نصر، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد.

وخلال الجولة، اطلع محافظ بورسعيد ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على آلية العمل داخل المحطة ومراحل التشغيل، واستمعا إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع والطاقة الاستيعابية للمحطة ومدى قدرتها على استقبال ورفع مياه الصرف الصحي من المناطق المخدومة.

وتعد محطة رفع صرف صحي الضواحي التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من المشروعات الحيوية التي تخدم عدداً من المناطق بحي الضواحي ومنطقة الصفوة بحي الزهور، بطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف متر مكعب يومياً، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي ودعم خطط التنمية والتوسع العمراني بالمحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، أهمية المتابعة الدورية لأعمال الصيانة ورفع كفاءة المعدات داخل محطات الصرف الصحي، لضمان استدامة التشغيل بكفاءة عالية، مشدداً على سرعة التعامل مع أي طوارئ بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين دون انقطاع.

ووجه المحافظ، بضرورة الحفاظ على انتظام العمل داخل المحطة والتأكد من جاهزية جميع المعدات وفرق التشغيل، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومستقرة.

وأكد اللواء أحمد محمد رمضان، استمرار التنسيق مع محافظة بورسعيد لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.