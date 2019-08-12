المجلس العسكري السوداني يوجه بإنزال قوات لمواجهة آثار سيول الخرطوم

وجه المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الاثنين، بإنزال عدد من القوات الأمنية والعسكرية في شوارع الخرطوم خلال الساعات المقبلة، لمواجهة آثار السيول والأمطار التي هطلت على عدة مناطق، مُخلفة أضراراً تراوحت في حدتها من منطقة إلى أخرى، حسبما أفادت شبكة الشروق الإخبارية.

وترأس نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم اجتماعاً للجنة الطوارئ القومية، بحضور والي الخرطوم المكلف، الفريق ركن أحمد عابدين حماد، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني، اللواء أبوبكر سيد أحمد، وعدد من الجهات ذات الصلة.

وقال والي ولاية الخرطوم، في بيان، إن الاجتماع خُصص لمناقشة مسألة السيول والأمطار التي تأثرت بها بعض أجزاء الولاية، لافتاً إلى أن كمية المياه كانت أكبر من طاقة المصارف.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني أن نائب رئيس المجلس العسكري، وجه جميع أجهزة الدولة في المركز والولايات بحشد الإمكانيات لمواجهة آثار السيول وتداعياتها، لافتاً إلى استعداد الدفاع المدني لمواجهة السيول ومناطق تجمع المياه، داعياً المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن مناطق تجمع السيول للعمل على معالجة تصريف المياه.

ومنذ الخميس الماضي، تتعرض ولاية الخرطوم لأمطار غزيرة أدت إلى إغراق طرقات وشوارع عامة، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا.

من جهتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة هطول أمطار غزيرة بدءا من اليوم الاثنين بالخرطوم وبعض الولايات بالبلاد.

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