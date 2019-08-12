ردا على الخطوة اليابانية: سول تقرر حذف طوكيو من قائمة الشركاء التجاريين «الموثوق بهم»

قررت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين- حذف اليابان من قائمتها للشركاء التجاريين "الموثوق بهم" ، مما زاد من حدة النزاع التجاري بين البلدين، والناجم عن قيود التصدير التي فرضتها اليابان مؤخرا ضد كوريا الجنوبية.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة - في بيان نشرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم - أنها ستقوم بتجديد قائمة التصدير الخاصة بها إلى 3 مجموعات للشركاء التجاريين بدلا من المجموعتين القائمتين حاليا، مما يضع (طوكيو) بمفردها في المجموعة المنشأة حديثا.

وكانت اليابان ضمن المجموعة الأولى التي تضم 29 دولة خاضعة لإجراءات التصدير التفضيلية، وجميعها منضم إلى أكبر 4 اتفاقيات لمراقبة الصادرات في العالم مثل اتفاق (واسينار).

وأشارت الوزارة - في بيانها - إلى أن المجموعة المنشأة حديثا بين المجموعتين القائمتين حاليا، ستقتصر على البلد الذي انضم إلى الاتفاقيات الدولية الأربع، ولكنها تدير نظاما لمراقبة الصادرات ينتهك المعايير الدولية.

وبدوره، قال وزير الصناعة سونج يون-مو: "نحتاج إلى تشغيل نظام مراقبة الصادرات مع الأخذ في الاعتبار أنه من الصعب العمل عن كثب مع بلد ينتهك بشكل متكرر القواعد الأساسية لضوابط التصدير أو يشغل نظاما غير قانوني".

يذكر أنه بموجب المعاييرالجديدة، سيتعين على الشركات المحلية التي تشحن المنتجات إلى اليابان تسليم خمس وثائق مختلفة للحصول على الموافقة، وذلك بزيادة عن الوثائق الثلاث الحالية. وستستغرق عملية الموافقة أيضا حوالي 15 يوما.