محمد بن زايد: السعودية الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة وصمام أمانها

بحث ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الاثنين.

وقال بن زايد، إن السعودية هي الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة، وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، موضحًا أن الإمارات والسعودية تقفان معا في خندق واحد بمواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة.

وتابع: «ندعو الأطراف اليمنية المتنازعة إلى اغتنام الفرصة التي تتيحها دعوة الحوار السعودية والتعامل الإيجابي معها لإعلاء مصلحة اليمن»، لافتًا إلى أن هناك توافق إماراتي سعودي على المطالبة الفورية للأطراف اليمنية المتنازعة بتغليب لغة الحوار والعقل ومصلحة اليمن.