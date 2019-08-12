ريبيري مطلوب في الكالتشيو

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي اليوم الإثنين، أن فريق فيورنتينا مهتم بالتعاقد مع النجم الفرنسي فرانك ريبيري.

ولم يحدد ريبيري وجهته المقبلة بعد رحيله رسميًا عن صفوف بايرن ميونخ الألماني، بعد نهاية عقده مع الفريق البافاري، ليصبح اللاعب صاحب الـ36 عامًا لاعبًا حرًا يحق له الانتقال من خلاله لأي ناد.

كالتشيو ميركاتو، أشار اليوم إلى أن فيورنتينا مهتم بالتعاقد مع ريبيري موضحًا أن الصفقة صعبة للغاية، في ظل وجود منافسة مع فيردر بريمن وشالكه، المهتمان بضم اللاعب ايضًا.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن هناك بعض الأندية الأخرى التي ترغب في ضم ريبيري، مثل آيندهوفن الهولندي، لوكوموتيف الروسي، بجانب بعض الأندية العربية من قطر والسعودية.