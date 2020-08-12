 ترامب: أمريكا ستشتري 100 مليون جرعة من لقاح شركة مودرنا لعلاج كورونا - بوابة الشروق
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ترامب: أمريكا ستشتري 100 مليون جرعة من لقاح شركة مودرنا لعلاج كورونا

لافتة شركة مودرنا على مقر الشركة في كمبردج بولاية ماساتشوستس الأمريكية يوم 18 مايو 2020. تصوير: بريان سنايدر - رويترز.
لافتة شركة مودرنا على مقر الشركة في كمبردج بولاية ماساتشوستس الأمريكية يوم 18 مايو 2020. تصوير: بريان سنايدر - رويترز.
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 2:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 2:07 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية ستشتري 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا التجريبي الذي تنتجه شركة مودرنا، الذي يخضع حاليا للتجارب البشرية في مراحلها الأخيرة.

وقال ترامب: "لقد توصلنا لاتفاق مع مودرنا لتصنيع وتقديم 100 مليون جرعة من لقاحهم المحتمل لفيروس كورونا".

وأضاف: "ستمتلك الحكومة الاتحادية تلك الجرعات من اللقاح، نحن نقوم بشرائها".

يشار إلى أن شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا ثيرابيوتيكس" في المرحلة الثالثة من التجارب على لقاحها المحتمل.

وقال ترامب إن الحكومة الأمريكية تدخل أيضا في شراكة مع شركة "جونسون آند جونسون" وعدة شركات أمريكية أخرى لدعم إنتاج لقاحاتها على نحو واسع النطاق.

يأتي هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو سجلت لقاحها الخاص ضد كورونا.


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