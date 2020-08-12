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ضرب زلزال بلغت قوته 4ر4 درجات على مقياس ريختر، ولاية إغدير، شرقي تركيا.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني، فجر اليوم الأربعاء، ونقلت عنه وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وأوضح البيان أن الهزة الأرضية وقعت في مركز الولاية المذكورة في تمام الساعة 0229 فجرًا، بالتوقيت المحلي (2329 بتوقيت جرينتش).

وأشار البيان كذلك إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 47ر6 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ودفع الزلزال المواطنين إلى الخروج للشوارع خشية الهزات الارتدادية، ليقضي بعضهم ليلته في سياراتهم، والبعض الآخر على الأرصفة وفي الشوارع، بحسب الأناضول.

ولم يصدر أي بيان من السلطات حول وقوع أية خسائر مادية أو بشرية جرّاء ذلك.