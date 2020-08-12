سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أفادت مصادر فلسطينية بأن إسرائيل شنت فجر اليوم الأربعاء، غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة "في تصعيد للتوتر منذ عدة أيام".

وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت أراضي زراعية وموقع تدريب وثلاثة آخرين للرصد تتبع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس ما خلف أضرارا مادية من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واعتبر الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، في بيان صحفي أن "استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة وقصف مواقع المقاومة، يؤكد مضي الاحتلال في سياساته وجرائمه".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بطائرات ومروحيات حربية ودبابات أهدافا تابعة لحماس في غزة بينها مجمع عسكري وبنية تحتية ومواقع رصد "ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وكانت إسرائيل قررت أمس إغلاق معبر كرم أبوسالم/كيرم شالوم وهو المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة باستثناء إدخال المساعدات الإنسانية ردا على إطلاق البالونات الحارقة، كما شنت عدة غارات جوية ومدفعية على أهداف في القطاع خلال الأيام الأخيرة.

وأعلنت جماعات في غزة مؤخرا استئناف إطلاق بالونات حارقة باتجاه أحراش ومزارع جنوب إسرائيل المحاذية للقطاع بغرض الضغط لإدخال المزيد من التسهيلات الإنسانية للقطاع المحاصر إسرائيليا منذ 13 عاما.

وكان تم ابتداع إطلاق بالونات حارقة التي اقتصر تأثيرها على خسائر اقتصادية، من شبان فلسطينيين ضمن مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل وتوقفت منذ مطلع العام الجاري.