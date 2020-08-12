تقرير أوبك الشهري يتوقع مزيد من انخفاض الطلب على النفط في ٢٠٢٠

قالت أوبك إن الطلب العالمي على النفط سينخفض على نحو أكبر في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وأضافت أن التعافي في العام القادم سيواجه ضبابية كبيرة، مما يشير إلى عوامل معاكسة متنامية للمنظمة وحلفائها في دعم السوق.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سينخفض 9.06 مليون برميل يوميا في العام الجاري، وهو ما يزيد عن تراجع قدره 8.95 مليون برميل يوميا توقعته قبل شهر.

وقالت أوبك في التقرير "تطورات أسعار الخام والمنتجات في النصف الثاني من 2020 ستواصل التأثر بالمخاوف إزاء موجة ثانية من الإصابات وارتفاع المخزونات العالمية".

وأبقت أوبك على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط في 2021 سيرتفع بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا لكنها قالت إن ذلك الرأي عرضة لضبابية كبيرة قد تتمخض عن "أثر سلبي على استهلاك البترول".

يأتي ذلك فيما تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم.

وادي ذلك الي ارتفاع سعر النفط، وصعد خام برنت 52 سنتا، أو 1.2%، إلى 45.02 دولار في التعاملات الاسيوية، بعدما تراجع نحو 1% أمس الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 1.2%، إلى 42.10 دولار للبرميل، بعدما نزل 0.8% في الجلسة السابقة

وانخفض مخزون الخام الأمريكي 4.5 برميل في أحدث أسبوع إلى 514.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعا قدره 2.9 مليون برميل.

وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب الإدارة.

وارتفع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 21 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وزاد معدل استغلال طاقة المصافي 1.4 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 0.7 مليون برميل إلى 247.08 مليون برميل، وهو حجم التراجع نفسه الذي توقعه المحللون في استطلاع رويترز.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 177.66 مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 0.4 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 713 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قد رفعت امس توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 40 ألف برميل يوميا، وتتوقع الآن هبوطا قدره 8.11 مليون برميل يوميا مقارنة مع العام السابق.

وفي توقعاتها الشهرية، رفعت الإدارة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 30 ألف برميل يوميا، وتتوقع الآن زيادة قدرها 7.02 مليون برميل يوميا عن العام السابق.