العراق يعلن انطلاق الجولة الأولى من مباحثاته مع تركيا حول المياه

انطلقت اليوم الأربعاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الجولة الأولى من الاجتماعات الفنية المشتركة بين العراق وتركيا بشأن توزيع حصص المياه بين البلدين.



وذكر بيان عراقي أن مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية أفتتح الجولة الأولى من الأجتماعات الفنية الثنائية المشتركة بين الجانبين العراقي والتركي بحضور وفد حكومي وبرلماني عراقي كبير فيما ترأس الجانب التركي مراد داج دافيران وكيل رئيس مؤسسة شؤون المياه الحكومية في تركيا مع عدد من المختصين من وزارتي الزراعة والغابات والخارجية التركية، بحسل وكالة الأنباء الألمانية.



وأوضح البيان "إن الجانبين بحثا مجالات التعاون في أستثمار وتطوير الموارد المائية المشتركة لنهري دجلة والفرات وخطة تشغيل سد اليسو التركي على نهر دجلة للفترة المقبلة على المدى الطويل وتعهد فيها الجانب التركي بعدم الإضرار بالعراق جراء تشغيل السد فيما أكد الجانب العراقي ضرورة الاتفاق على حصة ثابتة للتصاريف المطلقة من السد باتجاه العراق".



كما بحث الجانبان «موضوع إنشاء مركز بحثي عراقي تركي مشترك يكون مقره في بغداد وفرع منه في البصرة من أجل تبادل المعلومات والخبرات وتشجيع البحوث والدراسات العلمية".



وتابع البيان"تناول الاجتماع أيضا عددا من المشاريع المهمة المقترح مساهمة الشركات التركية المختصة بتنفيذها والوضع المائي الحالي واهمية تبادل المعلومات الفنية والهيدرولوجية وخطط التشغيل للمشاريع ضمن حوضي النهرين وتفعيل عمل فريق محطات الرصد والقياس».



وذكر البيان الاجتماع «تميز بجدية الجانب التركي في تنفيذ ما تعهد به سابقا بخصوص عدم الإضرار بمصالح العراق المائية وتأكيده على تبادل الثقة وحسن النوايا لانجاح هذا الاجتماع واستمرار اللقاءات والاجتماعات والزيارات المتبادلة من أجل حسم كافة قضايا المياه بين البلدين».