المستشفيات التعليمية توقع بروتوكولي تعاون مع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة

وقعت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بروتوكولي تعاون مشترك مع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ووقع البروتوكول عن الهيئة الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، وعن المديرية الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة.

وبموجب البروتوكول الأول تتولى الهيئة إنشاء وتشغيل وحدات جراحة الأطفال بمستشفيات المديرية بالقاهرة لما تملكه الهيئة من كوادر طبية ذو خبرات طويلة فى هذا المجال وستكون أول الوحدات بمستشفى المنيرة العام ثم مستشفى التجمع الخامس ومستشفى شبرا العام ، على أن تقوم الهيئة بتزويد الوحدات بالأطقم الطبية ذوى الخبرة من كوادرها لضمان تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى وكذا تدريب الأطقم الطبية الموجودة بهذه الوحدات على جراحات الأطفال .

وتضمن البروتوكول الثانى تعاون فى مجال التعليم الطبي المستمر تقوم الهيئة بموجبه عن طريق مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة بعقد دورات تدريبية ودبلومات مهنية داخل مستشفيات المديرية لتدريب الأطقم الطبية العاملة بهذه المستشفيات وكذا المديريات والمستشفيات الأخرى فى إطار الدور التدريبي والتعليمي الذى تقوم به الهيئة ووحداتها لما تتميز به من تواجد الكوادر الطبية ذوى الخبرات العالية وتجهيزات طبية على أعلى مستوى داخل وحداتها.